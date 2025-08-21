هذا اللقاء لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله"

كشفت معلومات صحافية أن اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال وكل من رئيس مجلس النواب والمكلف بالعلاقات الخارجية في لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله" من مجريات الأيّام الماضية.

Advertisement