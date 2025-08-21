Advertisement

لبنان

هذا اللقاء لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله"

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:33
كشفت معلومات صحافية أن اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال وكل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله" من مجريات الأيّام الماضية.
