الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي: "بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى ، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي المحتلة.وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي في شهر ٢٠٢٤، عبر الحدود مع المحتلة واوقف من قبل في و ذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك.وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص".