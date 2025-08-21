Advertisement

لبنان

بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:13
Doc-P-1407539-638914117008044189.jpg
Doc-P-1407539-638914117008044189.jpg photos 0
نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان شريطًا مصوّرًا يُظهر رتلًا عسكريًا تابعًا لوزارة الدفاع السورية أثناء مروره على أوتوستراد حمص–طرطوس، بالقرب من قرية "أرزونة"، اليوم الخميس.
ويظهر في المقطع رتل مكوَّن من خمس آليات عسكرية ثقيلة، بينها دبابات ومدرعات، يسلك الطريق الدولي باتجاه الغرب وصولًا إلى الحدود السورية–اللبنانية.


16:41 | 2025-08-21
16:23 | 2025-08-21
16:15 | 2025-08-21
15:41 | 2025-08-21
15:08 | 2025-08-21
15:01 | 2025-08-21
