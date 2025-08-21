Advertisement

لبنان

لقاء بين رعد ومستشار رئيس الجمهورية

Lebanon 24
21-08-2025 | 16:41
التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية. 
