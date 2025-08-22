Advertisement

لبنان

تضارب فلسطيني بشأن السلاح المسلّم للجيش.. والموقف الإسرائيلي من "ورقة التفاهم" متعنت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-08-2025 | 01:00
A-
A+

Doc-P-1407641-638914487234021282.webp
Doc-P-1407641-638914487234021282.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية الى الواجهة وسط بلبلة فلسطينية بين اقرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم شاحنة سلاح للجيش في مخيم برج البراجنة، وبين نفي الفصائل الفلسطينية ان يكون ما جرى لها علاقة بتسليم سلاح المخيمات. 
Advertisement
 

وأشارت الفصائل الفلسطينية  الى ان ما حصل  شأن تنظيمي داخلي يخص حركة "فتح" ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وجددت الالتزام بالقوانين اللبنانية "واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، والعلاقة الاخوية بين الفلسطينيين وأهلنا في لبنان".
 
 
لكن مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب أعلن أن "السلاح الذي سُلّم للجيش  ليس سلاحنا بل هو سلاح غير شرعي، دخل قبل 48 ساعة الى مخيم برج البراجنة"، مشيراً الى "اننا سلمنا شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ولا توجد غيرها".
 

وافادت المعلومات" ان السلاح الذي سلم للجيش يعود لمجموعات تتبع شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة قبل  عدة أشهر لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية  والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية وجرى توقيفه من قبل الجيش في عملية مباغتة  في فندق فينيسيا.
 

ووفق المعلومات من المُنتظر أن تسلّم "فتح" في مخيم البص في صور، اليوم شحنة مماثلة من السلاح للجيش. وهو حصيلة جردة قامت بها لجنة فلسطينية أتت من رام الله.
 

وستلي  ذلك المرحلة الثانية في مخيم البداوي في الشمال ومخيم الرشيدية في الجنوب، لتتوج في المرحلة الثالثة والأخيرة بمخيمي عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا، والبرج الشمالي في منطقة صور.
 

في ملف التمديد لقوات اليونيفيل، علم ان المسألة باتت شبه محسومة، بعدما تم ادخال فِقرة جديدة الى القرار المقتضب الذي سيصدر تضمنت الاشارة الى "التمديد مرة أخيرة لمدة سنة، الا في حال فرضت الضرورة غير ذلك"، وفقا للمسوّدة غير الرسمية التي تبلغها الجانب اللبناني.
 

ووفق المصادر الديبلوماسية فان  قائد قوات اليونيفيل، أدّى دوراً أساسياً في هذا الخصوص، وأن ما يجري الآن من تفاوض بين أعضاء مجلس الأمن حول التجديد لقوة اليونيفيل هو حول مدة بقائها حصراً. 
 

وتفيد المعلومات بأنَّ "الأمم المتحدة كانت نصحت الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بتوجيه رسالة إلى مجلس الامن للتعبير عن إرادة البلد ببقاء قوة اليونيفيل في الجنوب، ورسالة لبنان من دون شك مفيدة لأن أحداً ليس بأمكانه استبدال مهمة لبنان بالنسبة للإصرار على بقاء القوة.
 

الى ذلك ، لم يسجل أي جديد على صعيد الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية والمطالب اللبنانية مقابل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بحصرية السلاح فيما علم أن المبعوث الأميركي توماس براك والمبعوثة السابقة مورغن اورتاغوس زارا إسرائيل وأجريا مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين لكن لم تحرز أي تقدم، فغادر براك الى باريس للالتحاق باللقاءات الإسرائيلية السورية فيما بقيت اورتاغوس في اسرائيل لاستئناف المباحثات في محاولة لإقناع تل ابيب بتقديم خطوة مقابلة كما قال براك كالانسحاب من 3 نقاط او وقف الاعتداءات بالحد الأدنى واستكمال المفاوضات على باقي بنود الورقة الأميركية.
 
 
إلا أن مصادر سياسية لفتت  إلى أن الموقف الإسرائيلي متعنت ولم يقدم أي خطوة إيجابية ولا يريد الانسحاب من أي نقطة ولا وقف الاعتداءات قبل تنفيذ لبنان خطوات عملية على الأرض في عملية نزع سلاح حزب الله.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ورقة "السلاح" رهن حسابات "حزب الله"
lebanon 24
22/08/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّ متكامل على ورقة براك قيد الاعداد و"حزب الله" ابلغ موقفه
lebanon 24
22/08/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فرقة بريطانية تردد: "الموت للجيش الإسرائيلي" (فيديو)
lebanon 24
22/08/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الحكومية رهن موقف "حزب الله" وضغط أميركي لموقف حاسم من السلاح
lebanon 24
22/08/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:44 | 2025-08-22
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
05:17 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24