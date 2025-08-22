لا تعيينات جديدة في الكازينو!

قال مصدر إستشاري إنَّ "كل ما يتم تداوله عن نية جهة سياسية تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لكازينو هو عارٍ من الصحة وأن كل الأسماء المتداول بها غير صحيحة وأن التعيين وإنتقاء الأشخاص لا يكون على مواقع التواصل الإجتماعي ولا في الأخبار المسربة، لأن الجهات المعنية سوف تعمل على إنتقاء الأفضل لهذا المرفق الحيوي وكل مؤسسة رسمية".

وقال المصدر: "هذا هو النهج المعتمد ولن تكون هناك اي محسوبيات على حساب الكفاءة والخبرة والأحقية".

وكانت المعلومات اشارت الى انه يجري التحضير في كواليس غرف المستشارين لتعيين مدير احد المستشفيات الجامعية في ساحل كسروان رئيساً جديداً لمجلس الادارة لكازينو لبنان خلفا للمدير الحالي الذي لا يزال قيد التوقيف القضائي.

وأشارت المعلومات الى ان ما يؤخر التعيين تعثر الاتصالات مع المرجعيات السياسية الاخرى للاتفاق على توزيع الحصص في مجلس الادارة الجديد.