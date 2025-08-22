30
لا تعيينات جديدة في الكازينو!
قال مصدر إستشاري إنَّ "كل ما يتم تداوله عن نية جهة سياسية تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لكازينو
لبنان
هو عارٍ من الصحة وأن كل الأسماء المتداول بها غير صحيحة وأن التعيين وإنتقاء الأشخاص لا يكون على مواقع التواصل الإجتماعي ولا في الأخبار المسربة، لأن الجهات المعنية سوف تعمل على إنتقاء الأفضل لهذا المرفق الحيوي وكل مؤسسة رسمية".
وقال المصدر: "هذا هو النهج المعتمد ولن تكون هناك اي محسوبيات على حساب الكفاءة والخبرة والأحقية".
وكانت المعلومات اشارت الى انه يجري التحضير في كواليس غرف المستشارين لتعيين مدير احد المستشفيات الجامعية في ساحل كسروان رئيساً جديداً لمجلس الادارة
المدير العام
لكازينو لبنان خلفا للمدير الحالي
رولان خوري
الذي لا يزال قيد التوقيف القضائي.
وأشارت المعلومات الى ان ما يؤخر التعيين تعثر الاتصالات مع المرجعيات السياسية الاخرى للاتفاق على توزيع الحصص في مجلس الادارة الجديد.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
Lebanon 24
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
22/08/2025 12:47:14
22/08/2025 12:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد قضية "الكازينو"
Lebanon 24
هذا جديد قضية "الكازينو"
22/08/2025 12:47:14
22/08/2025 12:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من مدير مستشفى… إلى الكازينو !!
Lebanon 24
من مدير مستشفى… إلى الكازينو !!
22/08/2025 12:47:14
22/08/2025 12:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكازينو.. هذا ما سيفعله وزير المال
Lebanon 24
بشأن الكازينو.. هذا ما سيفعله وزير المال
22/08/2025 12:47:14
22/08/2025 12:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
