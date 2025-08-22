Advertisement

لبنان

لا تعيينات جديدة في الكازينو!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1407649-638914481659153546.jpg
Doc-P-1407649-638914481659153546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر إستشاري إنَّ "كل ما يتم تداوله عن نية جهة سياسية تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لكازينو لبنان هو عارٍ من الصحة وأن كل الأسماء المتداول بها غير صحيحة وأن التعيين وإنتقاء الأشخاص لا يكون على مواقع التواصل الإجتماعي ولا في الأخبار المسربة، لأن الجهات المعنية سوف تعمل على إنتقاء الأفضل لهذا المرفق الحيوي وكل مؤسسة رسمية".
Advertisement
 
وقال المصدر: "هذا هو النهج المعتمد ولن تكون هناك اي محسوبيات على حساب الكفاءة والخبرة والأحقية".
 
وكانت المعلومات اشارت الى انه يجري التحضير في كواليس غرف المستشارين لتعيين مدير احد المستشفيات الجامعية في ساحل كسروان رئيساً جديداً لمجلس الادارة المدير العام لكازينو لبنان خلفا  للمدير الحالي رولان خوري الذي لا يزال قيد التوقيف القضائي.
 
وأشارت المعلومات الى ان  ما يؤخر التعيين تعثر الاتصالات مع المرجعيات السياسية الاخرى للاتفاق على توزيع الحصص في مجلس الادارة الجديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معلوف: رولان خوري موقوف ظلماً وإنجازاته في الكازينو لا يمكن إخفاؤها
lebanon 24
22/08/2025 12:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد قضية "الكازينو"
lebanon 24
22/08/2025 12:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
من مدير مستشفى… إلى الكازينو !!
lebanon 24
22/08/2025 12:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الكازينو.. هذا ما سيفعله وزير المال
lebanon 24
22/08/2025 12:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2025-08-22
05:28 | 2025-08-22
05:19 | 2025-08-22
05:18 | 2025-08-22
05:17 | 2025-08-22
05:15 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24