سلام يترأس اجتماعًا تنسيقيًا حول العلاقات اللبنانية – السورية

عقد الدكتور نواف سلام اجتماعًا تنسيقيًا في السراي الحكومي بحضور الدكتور طارق متري، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزيرة السيدة حنين السيد، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد ، ووزير العدل الأستاذ عادل نصار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في العميد طوني قهوجي، للتداول في العلاقات اللبنانية-السورية من وجوهها كافة وسبل تعزيزها.

