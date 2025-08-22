Advertisement

لبنان

سلام يترأس اجتماعًا تنسيقيًا حول العلاقات اللبنانية – السورية

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:22
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا تنسيقيًا في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير العدل الأستاذ عادل نصار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، للتداول في العلاقات اللبنانية-السورية من وجوهها كافة وسبل تعزيزها.
