Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية الثقافية تستنكر الهجوم على البطريرك الراعي!

Lebanon 24
22-08-2025 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1407904-638914945995482622.png
Doc-P-1407904-638914945995482622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في بيان، "أي تهجّم يطال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بما يمثّله من مرجعية روحية ووطنية جامعة حملت على الدوام هموم لبنان واللبنانيين في الوطن والانتشار".
Advertisement

وإذ أكدت رفضها "المس بالمقامات الروحية كافة"، أكدت أن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية".

وجدّدت الجامعة تمسكها بـ"العيش المشترك، وباحترام المرجعيات الروحية والوطنية”، ودعت “أبناء الجالية اللبنانية في العالم إلى التمسك بقيم الحوار والانفتاح والعمل معًا من أجل حماية لبنان، أرضًا وشعبًا ورسالة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل
lebanon 24
23/08/2025 05:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة المسيحية تستنكر بأشد العبارات الحملة التي تطال البطريرك الراعي
lebanon 24
23/08/2025 05:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: نرفض المساس بـ"اليونيفيل" ونطالب بحمايتها
lebanon 24
23/08/2025 05:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي ناقش الأوضاع مع بلاسخارت وشؤون الاغتراب مع وفد الجامعة الثقافية
lebanon 24
23/08/2025 05:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-22
16:20 | 2025-08-22
16:14 | 2025-08-22
16:01 | 2025-08-22
15:26 | 2025-08-22
15:22 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24