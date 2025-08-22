الجامعة اللبنانية الثقافية تستنكر الهجوم على البطريرك الراعي!

Advertisement

استنكرت الجامعة الثقافية في العالم في بيان، "أي تهجّم يطال البطريرك ، بما يمثّله من مرجعية روحية ووطنية جامعة حملت على الدوام هموم واللبنانيين في الوطن والانتشار".وإذ أكدت رفضها "المس بالمقامات الروحية كافة"، أكدت أن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى رصّ الصفوف وتعزيز ".وجدّدت الجامعة تمسكها بـ"العيش المشترك، وباحترام المرجعيات الروحية والوطنية”، ودعت “أبناء الجالية اللبنانية في العالم إلى التمسك بقيم الحوار والانفتاح والعمل معًا من أجل حماية لبنان، أرضًا وشعبًا ورسالة".