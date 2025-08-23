شري: حزب الله حريص جدًّا على استقرار البلد ووحدته

Advertisement

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري على أن حريص جدًّا على استقرار البلد ووحدته وعلى نجاح عهد الرئيس جوزاف عون لافتا إلى أن سبل الحوار مفتوحة ولكن يجب أن تؤدي إلى كيفية لملمة تداعيات 5 و7 آب مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرار ليس في مكانه ولا زمانه .وقال شري لـ"صوت كل ": قبل جلسة الحكومة في 5 آب كان هناك لقاء مطوّل بين فخامة الرئيس والنائب محمد رعد في لكن وبعد قرارات الحكومة أدّى العتاب الأخوي من خلال الرسائل المتبادلة إلى عقد الاجتماع بين رعد والعميد السابق اندريه رحال وكان واضحًا في المواقف مشيرا الى أن اللقاء أعاد فتح النافذة والذهاب في المسار الصحيح كي نتفادى التداعيات على الاستقرار الداخلي والعتب على المحب والصديق والأخ وهذه الصفات التي يتمتع بها اليوم بالنسبة لحزب الله.وأضاف شري: تبقى مواقفنا واضحة وصريحة بما يخص موضوع السلاح والجميع يعرف ذلك ونقول إن الأولويات هي: انسحاب العدو واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات على لبنان ونحن منفتحون على حوار جدي حول استراتيجية دفاعية ومستعدون لمناقشة موضوع حصر السلاح مع .وثمّن شري دور المؤسسة العكسرية والتي هي مؤسسة وطنية وهي الضمانة الوحيدة للسلم الاهلي حريصة على ان يكون هناك استقرار دائم في البلد وعلينا انتظار خطة الجيش والتي يجب أن تلحظ ثوابت أساسية لتفادي التداعيات السلبية على البلد وعدم الانجزار الى مواجهة مع أي شريحة من المجتمع. أما عن المشاركة في جلسة الحكومة المخصصة لخطة الجيش فأجاب: كل شي وقتو حلو. وعن الالتزام بخطة الجيش فقال: لماذا يطلب منا موقف قبل الاطلاع على المضمون؟شري أعرب عن مخاوفه من أن يكون تسليم السلاح من المخيمات خطوة نحو توطين في لبنان.وعن الحملة على البطريرك علّق شري: للكنيسة محل تقدير واحترام بالنسبة لنا ولكي تبقى مساحة من الود بيننا وبين الكنيسة لا تعليق على كلام البطريرك رافضا في الوقت نفسه مبدأ التخوين فهذه كلمة مرفوضة بالنسبة لشري.