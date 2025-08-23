Advertisement

لبنان

أصوات قويّة سُمِعَت في طرابلس ومناطق شماليّة... إليكم طبيعتها

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1408101-638915515490269495.jpg
Doc-P-1408101-638915515490269495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر لـ"لبنان 24"، أنّ الأصوات القويّة التي سُمعت في مدينة طرابلس وعدد من مناطق الشمال، ناجمة عن قيام الجيش بتفجير ذخائر قديمة العهد في جبل تربل.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: أصوات الانفجارات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة على شمالي قطاع غزة تهز مناطق الغلاف
lebanon 24
23/08/2025 21:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هذه طبيعة الإنفجارات القويّة التي سُمِعَت في الجنوب
lebanon 24
23/08/2025 21:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات قوية تهزّ النبطية.. هذا ما تبيّن
lebanon 24
23/08/2025 21:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عضوا في حماس في منطقة طرابلس شمالي لبنان
lebanon 24
23/08/2025 21:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24