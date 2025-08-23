Advertisement

لبنان

الحواط: نثني على جهود وزير الأشغال

23-08-2025 | 08:22
كتب النائب زياد الحواط على منصة "X": "نثني على جهود وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ولجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية لتحقيق مشروع توسعة الأوتوستراد بين الضبيّة وطبرجا ، الذي سبق أن طالبت بإعادة وضعه موضع التنفيذ منذ حوالى الشهرين .
التطوّرات الأخيرة وما أطلق من وعود مشجّع  والمطلوب اليوم الإسراع بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن من أجل البدء بحل مشكلة الإزدحام الشديد في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بيروت بالشمال ويشكّل صلة وصل بين عدد كبير من المناطق اللبنانية .
إن إنجاز هذا المشروع يشكّل حاجة إقتصادية وحياتية وسياحية من شأنها أن تسهّل حركة التنقّل وتوفّر هدر المال والوقت ، وتضع مدماكاً على طريق مشروع الدولة ومعالجة مشكلات الناس ".
