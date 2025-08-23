الحواط: نثني على جهود وزير الأشغال

Advertisement

كتب النائب على منصة "X": "نثني على جهود وزير الأشغال العامة والنقل ولجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية لتحقيق مشروع توسعة الأوتوستراد بين الضبيّة وطبرجا ، الذي سبق أن طالبت بإعادة وضعه موضع التنفيذ منذ حوالى الشهرين .التطوّرات الأخيرة وما أطلق من وعود مشجّع والمطلوب اليوم الإسراع بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن من أجل البدء بحل مشكلة الإزدحام الشديد في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بالشمال ويشكّل صلة وصل بين عدد كبير من المناطق .إن إنجاز هذا المشروع يشكّل حاجة إقتصادية وحياتية وسياحية من شأنها أن تسهّل حركة التنقّل وتوفّر هدر المال والوقت ، وتضع مدماكاً على طريق ومعالجة مشكلات الناس ".