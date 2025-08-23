Advertisement

لبنان

في الجنوب.. قصف إسرائيلي وتفجير

Lebanon 24
23-08-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1408228-638915835715951615.jfif
Doc-P-1408228-638915835715951615.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنَّ العدو الإسرائيلي، مساء السبت، غارة جوية استهدفت بلدة راميا في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
كذلك، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيراً في محيط جبل البلاط ترددت أصداؤه في مختلف أنحاء الجنوب.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي فجرا على اطراف عيترون
lebanon 24
24/08/2025 01:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. قصفٌ مدفعي إسرائيليّ يستهدف بليدا
lebanon 24
24/08/2025 01:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. قصف مدفعيّ إسرائيلي يستهدف عيتا الشعب
lebanon 24
24/08/2025 01:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي قام فجرا بتفخيخ وتفجير مُحرك احدى الجرافات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب على طريق عام ميس الجبل ـ حولا
lebanon 24
24/08/2025 01:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:49 | 2025-08-23
15:56 | 2025-08-23
15:46 | 2025-08-23
15:12 | 2025-08-23
14:44 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24