جعجع استقبل وفد مخاتير منطقة عاليه

Advertisement

التقى "القوات اللبنانيّة" في معراب وفد مخاتير منطقة عاليه ضمّ مختار دوير الرمان رئيس مجلس أمناء مجلة "المسيرة" زياد الأصفر، مختار التعزانية جوزاف أبو منصور، مختار بحمدون المحطة، رئيس مركز القوات في البلدة هشام متى، مختار "المريجات" مرعي مرعي، مختار عين الحلزون سليم الهبر، مختار سوق الغرب ميشال الصليبي، مختار عين تراز طوني موسى، مختاري رشميا انطوان نجم وجوزاف بو سلوان، مختار بسرين الهبر، مختار رمحالا فادي سعد، مختاري بحمدون جبور ومارون تابت، مختار بطلون سعيد هاشم، مختار عين الرمانة الياس قشوع، مختار شملان أسعد حتي، مختار بخشتيه بسام الصليبي، مختار بتاتر مارسيل خاطر مختار طوني شعيا، مختار بدادون يوسف الحويك، مختار عين السيدة قشوع، مختار بو زريده نبيل شلهوب ومختار عين كسور نصار.حضر اللقاء عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، منسق منطقة عاليه طوني بدر ونائبه سليم أبي ضاهر ومن مكتب المنسقية باتريسيا سلوم، مسؤول مكتب المخاتير المركزي ميشال حرّان، رئيس مكتب الإنتخابات مرشد الهبر، رئيس مركز التعزانية عبدو أبو منصور، رئيس مركز المريجات جان زغيب، رئيس مركز عين الحلزون جريس الهبر، رئيس مركز رشميا مارون وهبه، رئيس مركز بسرين فرنسوا الهبر، رئيس مركز رمحالا إيلي يزبك، رئيس مركز عين الرمانة إيلي خلف، رئيس مركز بخشتيه طوني كرم، رئيس مركز دقون شاكر حايك، رئيس مركز بدادون رجا الحويك ورئيس مركز عين كسور فريد نصار.