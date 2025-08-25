ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"

Advertisement

قال مسؤول التنسيق في التابع للحرس الثوري ، إنّ خطة نزع سلاح " " "لن تنجح أبدًا"، معتبرًا أنّ "الشعب اللبناني والحزب لن يقبلا بها".وأضاف المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أنّ الخطة المطروحة "أميركية - صهيونية" وتهدف إلى ضرب ، مؤكداً أنّ القوات المسلحة "زادت قدراتها ومستعدة للرد على أي تهديد".وشدد على أنّ وحلفاءها في المنطقة "سيردّون بحزم على أي عدوان"، مؤكدًا أنّ المقاومة في جزء أساسي من المعادلة الإقليمية التي تمنع من فرض شروطها.