لبنان
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
Lebanon 24
25-08-2025
|
03:57
قال مسؤول التنسيق في
فيلق القدس
التابع للحرس الثوري
الإيراني
، إنّ خطة نزع سلاح "
حزب الله
" "لن تنجح أبدًا"، معتبرًا أنّ "الشعب اللبناني والحزب لن يقبلا بها".
وأضاف المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أنّ الخطة المطروحة "أميركية - صهيونية" وتهدف إلى ضرب
المقاومة
، مؤكداً أنّ القوات المسلحة
الإيرانية
"زادت قدراتها ومستعدة للرد على أي تهديد".
وشدد على أنّ
إيران
وحلفاءها في المنطقة "سيردّون بحزم على أي عدوان"، مؤكدًا أنّ المقاومة في
لبنان
جزء أساسي من المعادلة الإقليمية التي تمنع
إسرائيل
من فرض شروطها.
