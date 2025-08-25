Advertisement

لبنان

وزير الإعلام اكد دعم الوزارة لمطالب وفد نقابة المصورين

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:02
Doc-P-1408770-638917313486101626.png
Doc-P-1408770-638917313486101626.png photos 0
 استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص وفداً من نقابة المصورين برئاسة علي علوش، الذي وصف اللقاء بـ"المثمر"، مشيراً إلى" الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تهم المصورين".
 وقال:"تناول اللقاء موضوع شهداء الصحافة الذين سقطوا في غزة، بالإضافة إلى قضايا تمس نقابة المصورين على مختلف المستويات".

وأشاد علوش بتجاوب وزارة الإعلام، وبالوزير مرقص بشكل خاص، في ما يتعلق بمطالب المصورين وحضورهم  داخل الوزارة وفي البلد.

 وشكر علوش الوزير مرقص على دعمه المتواصل، معبرا عن "استعداد النقابة للتعاون في مختلف القضايا التي تهم المصورين، ولا سيما موضوع مساهمة وزارة الإعلام في موازنة النقابة وتفعيل صندوق التعاضد الخاص بالمصورين الصحافيين، بالإضافة إلى العلاقات القانونية والنشاطات المرتبطة بالنقابة".

