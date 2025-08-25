Advertisement

لبنان

بري أنهى تظاهرة "الحزب"

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:02
أفادت معلومات عن أن قرارا اتخذ بتأجيل التظاهرة التي كانت مقررة الاربعاء، لحزب الله وحركة أمل.
 
في السياق، أفادت مصادر "الحدث" عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخل مع حزب الله لإلغاء تظاهرة الأربعاء.
وأشارت المصادر إلى أنّ بري لم يبد حماسا لدعوة حزب الله إلى التظاهر.
 
وكان قد أشار "لبنان24" في وقت سابق إلى انّ اتصالات سياسية نشطت منذ ساعات الصباح لبحث إمكان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان "حزب الله" و"حركة أمل" قد حدّدا موعدها يوم الأربعاء المقبل في وسط بيروت اعتراضاً على قرار الحكومة بحصر السلاح.
