عقد "نادي قضاة " اليوم، مؤتمراً صحافياً في مقر "اتحاد الصحافيين والصحافيات" في بدارو، تحت عنوان "الاستقلالية بين الواقع والمرتجى".

Advertisement



وأشار النادي إلى أن "الهدف من المؤتمر توضيح ملاحظاتنا على قانون تنظيم العدلي، الذي أقره مجلس النواب في 31 2025"، لافتا إلى أنها "ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وجد النادي أي الدفاع عن استقلالية القضاء".





وعرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا الملاحظات على شكل نقاط.





ماجد





وتحدثت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها، عن استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين للقضاء، تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة لتأكيد التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها، تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية، بل هي أيضاً استقلالية داخلية عن المراجع القضائية، خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري، عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي، وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيعه البعض، تقييد حرية القضاة في التعبير، استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم، التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في ، فهذا القانون أقر من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه ينص على أنه بصبح نافذا في الأول من كانون الثاني 2026 مما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع، عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي، وأخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام تعابير فضفاضة ما يؤكد الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة، بدل مناقشته مادة بمادة".





وأكدت رئيسة النادي "الطلب الذي سبق للنادي أن وجهه إلى رئيس الجمهورية في 12 آب 2025 لعدم نشر القانون ورده إلى المجلس النيابي لإعادة درسه أصولاً".