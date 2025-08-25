Advertisement

لبنان

هذا جدول زيارات براك غداً.. إليكم موعده في بعبدا

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:54
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنّ الموفد الأميركي توماس براك والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس، سيزوران قصر بعبدا يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ10 صباحاً، حيث سيلتقيان رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وأوضحت المعلومات أنَّ مؤتمراً صحفياً سيُعقد في بعبدا يتحدث فيه كل من برّاك والسيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين.
 

المعلومات قالت إنَّ "براك سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهراً ورئيس الحكومة نواف سلام عند الساعة الـ1، على أن يتناول الغداء في السراي".

