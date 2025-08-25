هذا جدول زيارات براك غداً.. إليكم موعده في بعبدا

قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنّ الموفد الأميركي توماس براك والمبعوثة الأميركية السابقة ، سيزوران يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ10 صباحاً، حيث سيلتقيان رئيس الجمهورية .

Advertisement



وأوضحت المعلومات أنَّ مؤتمراً صحفياً سيُعقد في يتحدث فيه كل من برّاك والسيناتورين ليندسي غراهام وجين شاهين.



المعلومات قالت إنَّ "براك سيزور ظهراً ورئيس الحكومة عند الساعة الـ1، على أن يتناول الغداء في السراي".

