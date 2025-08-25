جمعية الأرض: ظاهرة يباس أشجار السنديان تهدد الغابات

Advertisement

أشارت – في بيان، إلى أنّه "في الأيّام الأخيرة، تكرّرت مشاهدات في مناطق عدّة من أقضية المتن وكسروان وجبيل والبترون حول ظاهرة مقلقة: يباس أشجار السنديان وتعريتها، سواء بشكل متفرّق أو بشكل جماعي".وأضافت: "من هنا تتوجّه جمعيّة الأرض لبنان إلى لمطالبتها بإجراء تحقيق علمي عاجل يفسّر أسباب هذه الظاهرة، ويقيّم واقع الغابات المهدّدة، وصولاً إلى تحديد المسبّبات، سواء كانت مرضاً معيّناً، أو نتيجة تغيّر المناخ وشحّ المياه، أو انفجار في أعداد أنواع من الحشرات أو اليرقات مقابل تراجع أعداد مفترساتها الطبيعيّة كالطيور. كما نطالب الوزارة بوضع خطة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان مكافحة هذه الظاهرة بطريقة مستدامة أو تجنّب تكرارها في ".ودعت الجمعية "جميع المواطنين إلى المشاركة في رصد هذه الحالات عبر الرابط التالي: https://cesna-lb.terreliban.org/en/submit-an-environmental-issue".وختمت: "إنّ مساهماتكم ستساعدنا في تحديد النطاق الجغرافي وشدّة هذه الآفة".