Advertisement

لبنان

جمعية الأرض: ظاهرة يباس أشجار السنديان تهدد الغابات

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1408907-638917503170009447.png
Doc-P-1408907-638917503170009447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت جمعية الأرضلبنان في بيان، إلى أنّه "في الأيّام الأخيرة، تكرّرت مشاهدات في مناطق عدّة من أقضية المتن وكسروان وجبيل والبترون حول ظاهرة مقلقة: يباس أشجار السنديان وتعريتها، سواء بشكل متفرّق أو بشكل جماعي".
Advertisement

وأضافت: "من هنا تتوجّه جمعيّة الأرض لبنان إلى وزارة الزراعة لمطالبتها بإجراء تحقيق علمي عاجل يفسّر أسباب هذه الظاهرة، ويقيّم واقع الغابات المهدّدة، وصولاً إلى تحديد المسبّبات، سواء كانت مرضاً معيّناً، أو نتيجة تغيّر المناخ وشحّ المياه، أو انفجار في أعداد أنواع من الحشرات أو اليرقات مقابل تراجع أعداد مفترساتها الطبيعيّة كالطيور. كما نطالب الوزارة بوضع خطة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان مكافحة هذه الظاهرة بطريقة مستدامة أو تجنّب تكرارها في المستقبل".

ودعت الجمعية "جميع المواطنين إلى المشاركة في رصد هذه الحالات عبر الرابط التالي: https://cesna-lb.terreliban.org/en/submit-an-environmental-issue".

وختمت: "إنّ مساهماتكم ستساعدنا في تحديد النطاق الجغرافي وشدّة هذه الآفة".
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
لجنة محمية أرز تنورين: ظاهرة اليباس في الغابة طبيعية
lebanon 24
25/08/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة بيئية في شدرا.. النيران تلتهم أشجار الصنوبر والسنديان النادرة
lebanon 24
25/08/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "الأرض لبنان" تحذر: هذا الإرث لا يباع ولا يردم!
lebanon 24
25/08/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"جمعية الأرض": مستعدون لعرض حل لملف النفايات الصلبة مع وزير الداخلية
lebanon 24
25/08/2025 22:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24