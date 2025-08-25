أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟

انتشرت عبر تطبيق "واتسآب" أنباء تفيد بوقوع غارة من طائرة مسيرة استهدفت بلدة وسقوط إصابات.

معلومات " " نفت هذا الخبر، مشيرة إلى أنه لا صحة له إطلاقاً.

