لبنان

أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:40
انتشرت عبر تطبيق "واتسآب" أنباء تفيد بوقوع غارة من طائرة مسيرة استهدفت بلدة حبوش وسقوط إصابات.
معلومات "لبنان24" نفت هذا الخبر، مشيرة إلى أنه لا صحة له إطلاقاً.

