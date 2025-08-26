استياء إعلامي من تدخلات سياسية

Advertisement

أبدى عدد من الإعلاميين امتعاضهم من الآلية المتّبعة خلال زيارات المبعوثين إلى ، حيث يتمّ اختيار أسماء محدّدة من الصحافيين الذين يُسمح لهم بطرح الأسئلة، فيما يُمنع آخرون من المشاركة. واعتبر هؤلاء أنّ هذا الإجراء يقيّد حرية العمل الصحافي ويحدّ من فرص المشاركة المتكافئة.وبحسب المعلومات، فإنّ جهات لبنانية هي التي تتولى إبلاغ القائمين على تنظيم الزيارات في بأسماء الصحافيين المسموح لهم بطرح الأسئلة، ما أثار استياءً إضافياً في الأوساط الإعلامية التي رأت في الأمر تدخلاً غير مبرَّر في عملها.