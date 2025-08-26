Advertisement

لبنان

استياء إعلامي من تدخلات سياسية

26-08-2025
أبدى عدد من الإعلاميين امتعاضهم من الآلية المتّبعة خلال زيارات المبعوثين الأميركيين إلى لبنان، حيث يتمّ اختيار أسماء محدّدة من الصحافيين الذين يُسمح لهم بطرح الأسئلة، فيما يُمنع آخرون من المشاركة. واعتبر هؤلاء أنّ هذا الإجراء يقيّد حرية العمل الصحافي ويحدّ من فرص المشاركة المتكافئة.
وبحسب المعلومات، فإنّ جهات لبنانية هي التي تتولى إبلاغ القائمين على تنظيم الزيارات في بعبدا بأسماء الصحافيين المسموح لهم بطرح الأسئلة، ما أثار استياءً إضافياً في الأوساط الإعلامية التي رأت في الأمر تدخلاً غير مبرَّر في عملها.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

