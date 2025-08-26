اطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السورية... وسقوط قتيلين

سجل اطلاق نار في محيط جرد الخريبة عند الحدود الشرقية مع ما ادى سقوط قتيلين عرف منهم اللبناني زين ، فيما القتيل الثاني سوري الجنسية، كما اصيب اللبناني بجروح استدعت نقله الى أحد المستشفيات، بحسب ما افادت مندوبة " ".

