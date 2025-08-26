Advertisement

لبنان

اطلاق نار عند الحدود اللبنانية - السورية... وسقوط قتيلين

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1409088-638917995158972704.jpg
Doc-P-1409088-638917995158972704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل اطلاق نار في محيط جرد الخريبة  عند الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا ما ادى سقوط قتيلين عرف منهم اللبناني زين عيسى، فيما القتيل الثاني سوري الجنسية، كما اصيب اللبناني فايز عيسى بجروح استدعت نقله الى أحد المستشفيات، بحسب ما افادت مندوبة  "لبنان 24".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: توقيف سوريين في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
26/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعيّة الجيش عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة
lebanon 24
26/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط قتيل وجريح.. ماذا يحصل على الحدود اللبنانية -السورية؟
lebanon 24
26/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية.. وسقوط اصابات
lebanon 24
26/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:05 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24