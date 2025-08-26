براك: إيران المشكلة الأساسية ونزع سلاح حزب الله مسألة وقت

Advertisement

قال الموفد توم براك من : " يريد أن يرى مزدهراً وأن يتم نزع السلاح والرؤساء الثلاثة يحاولون القيام بأفضل عمل للإزدهار إذاً لماذا مسلّح؟".اضاف:" في 31 آب ستستعرض الحكومة والجيش خطّة، لا نتحدث عن حرب بل عن اقتناع حزب الله بالتخلي عن السلاح".تابع" لا مصلحة للرئيس السوري في أن يكون هناك علاقة عدائيّة مع لبنان ويريد علاقات تعاون معه ".وقال:" سنأتي بدول للمساهمة في المنطقة الإقتصاديّة جنوباً وسننزع أيضاً القلق واتّفاقية السلام مع هي طريق للوصول إلى الإزدهار والسلام".اضاف:" أشعر بالأمل لأنّ حكومتكم قامت بشيء مذهل واتّخذت خطوة الطلب من الجيش إعداد خطّة لنزع سلاح حزب الله وستُعرض علينا وإسرائيل تقول إنّها مسرورة من الإنسحاب من لبنان ولا تريد احتلال لبنان".أورتاغوساما الموفدة الأميركيّة فقالت": إسرائيل مستعدّة أن تتحرّك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة وسنساعد الحكومة للمضي قدماً في القرار التاريخي ونشجّع إسرائيل على القيام بخطواتها".