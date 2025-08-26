بعد إشتباكات مع مهربين... خطف أشخاص من محيط مدخل بعلبك

علم " "، أنّ مجهولين خطفوا عدداً من الأشخاص من ال الجوجو من محيط مدخل .

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّ عمليّة الخطف أتت على خلفية الإشتباك مع مهربين، ما ادى الى مقتل زين في ، إضافة إلى سوريّ واصابة الذي نُقِلَ الى الاراضي .

وأضافت المعلومات أنّ عملية الخطف الهدف منها الضغط للإفراج عن فايز عيسى.