لبنان

بعد إشتباكات مع مهربين... خطف أشخاص من محيط مدخل بعلبك

Lebanon 24
26-08-2025 | 08:25
علم "لبنان 24"، أنّ مجهولين خطفوا عدداً من الأشخاص من ال الجوجو من محيط مدخل مدينة بعلبك.
وأشارت المعلومات إلى أنّ عمليّة الخطف أتت على خلفية الإشتباك مع مهربين، ما ادى الى مقتل زين عيسى في سرغايا، إضافة إلى سوريّ واصابة فايز عيسى الذي نُقِلَ الى الاراضي السورية.
 
 
وأضافت المعلومات أنّ عملية الخطف الهدف منها الضغط للإفراج عن فايز عيسى.
 
 
 
