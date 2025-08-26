Advertisement

لبنان

المكاري: الصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية

Lebanon 24
26-08-2025 | 08:51
كتب الوزير السابق زياد المكاري عبر منصة "اكس":" برسم المبعوث الاميركي توم براك : الصحافيات والصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية. كل ما عدا ذلك من كلام أو توصيف، مرفوض ومدان".
وأضاف: "لمن لا يعلم، نذكّر بأن الصحافة تأريخ للحظة وتوثيق للحدث ولسان المجتمع، وليست فوضى".
