المكاري: الصحافيون في لبنان إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية

كتب الوزير السابق عبر منصة "اكس":" برسم المبعوث : الصحافيات والصحافيون في إرث كبير من الاحتراف والاحترام والمهنية. كل ما عدا ذلك من كلام أو توصيف، مرفوض ومدان".وأضاف: "لمن لا يعلم، نذكّر بأن الصحافة تأريخ للحظة وتوثيق للحدث ولسان المجتمع، وليست فوضى".