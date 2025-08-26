Advertisement

لبنان

بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:41
صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية البيان التالي: 
تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل احد ضيوفها اليوم 
وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، 
يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني
