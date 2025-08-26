بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟

صدر عن في رئاسة الجمهورية البيان التالي:

تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل احد ضيوفها اليوم

وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني ،

يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني