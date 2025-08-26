28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
26-08-2025
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
في رئاسة الجمهورية البيان التالي:
Advertisement
تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها من قبل احد ضيوفها اليوم
وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني
بشكل عام
،
يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه اليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... هذا ما قاله برّاك للصحافيين في القصر الجمهوريّ
Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما قاله برّاك للصحافيين في القصر الجمهوريّ
27/08/2025 01:19:59
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة
Lebanon 24
نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة
27/08/2025 01:19:59
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث السويداء ومنبج... ماذا قال توم برّاك؟
Lebanon 24
بعد أحداث السويداء ومنبج... ماذا قال توم برّاك؟
27/08/2025 01:19:59
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجتماعه ببرّي... هذا ما قاله توم برّاك
Lebanon 24
بعد إجتماعه ببرّي... هذا ما قاله توم برّاك
27/08/2025 01:19:59
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:55 | 2025-08-26
26/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
16:43 | 2025-08-26
26/08/2025 04:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
Lebanon 24
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
16:33 | 2025-08-26
26/08/2025 04:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
16:19 | 2025-08-26
26/08/2025 04:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
16:00 | 2025-08-26
26/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء
16:43 | 2025-08-26
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
16:33 | 2025-08-26
بالفيديو.. أين أصبحت ورقة المليون؟
16:19 | 2025-08-26
عن "حزب الله" وموت رئيسي.. ابن شقيق موسى الصدر يكشف هذه المعلومات
16:00 | 2025-08-26
"حزب الله" من إقليم الخروب.. للتمسك بعوامل قوة لبنان
15:46 | 2025-08-26
لحقوق العمال الجنوبيين.. انطلاق اتحاد نقابات العمال في الجنوب
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 01:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24