Advertisement

لبنان

لتعزيز التعاون مع الشمال.. اتحاد بلديات الكورة يزور دار الإفتاء

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1409337-638918357079599131.jpg
Doc-P-1409337-638918357079599131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وفد من اتحاد بلديات الكورة برئاسة رئيس الاتحاد المهندس مالك فارس بزيارة دار الإفتاء في طرابلس، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام.
Advertisement

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين اتحاد البلديات ودار الإفتاء، بما يخدم القضايا المشتركة. وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من الشؤون العامة وسبل التعاون لما فيه مصلحة أبناء الشمال والكورة على حد سواء.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لتعزيز التنسيق الأمني.. اجتماع في اتحاد بلديات الكورة
lebanon 24
27/08/2025 01:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات الكورة بحث مع هاشمية مشاريع تنموية
lebanon 24
27/08/2025 01:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري زارت المفتي سوسان في دار الإفتاء بصيدا
lebanon 24
27/08/2025 01:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البخاري زار دار الإفتاء في حلبا
lebanon 24
27/08/2025 01:23:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24