لتعزيز التعاون مع الشمال.. اتحاد بلديات الكورة يزور دار الإفتاء

قام وفد من برئاسة المهندس بزيارة دار الإفتاء في ، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال .وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين ودار الإفتاء، بما يخدم المشتركة. وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من وسبل التعاون لما فيه مصلحة أبناء والكورة على حد سواء.