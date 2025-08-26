Advertisement

لبنان

عمليات خطف على الحدود.. والجيش يتحرك

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:14
علم "لبنان24" أنّ قوة من الجيش تداهم في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتقيم حواجز داخل البلدة وعند تقاطع الطرقات المؤدية الى بلدتي الخضر وبريتال.
وحسب المعلومات، تعمل القوة على تفتيش السيارات على خلفية عمليات خطف 5 اشخاص، وذلك عقب مقتل زين عيسى واصابة شقيقه فايز عيسى ومقتل سوري من ال الغصين.
 
في السياق، عملت قوة من الجيش على ابعاد رعاة الماشية عن الحدود اللبنانية السورية خشية اي توترات وعمليات خطف قد تحصل بحق لبنانيين.
