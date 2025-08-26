عمليات خطف على الحدود.. والجيش يتحرك



وحسب المعلومات، تعمل القوة على تفتيش السيارات على خلفية عمليات خطف 5 اشخاص، وذلك عقب مقتل زين واصابة شقيقه ومقتل سوري من ال الغصين. علم " " أنّ قوة من الجيش تداهم في بلدة حورتعلا شرقي وتقيم حواجز داخل البلدة وعند تقاطع الطرقات المؤدية الى بلدتي الخضر وبريتال.وحسب المعلومات، تعمل القوة على تفتيش السيارات على خلفية عمليات خطف 5 اشخاص، وذلك عقب مقتل زين واصابة شقيقه ومقتل سوري من ال الغصين.

في السياق، عملت قوة من الجيش على ابعاد رعاة الماشية عن الحدود خشية اي توترات وعمليات خطف قد تحصل بحق لبنانيين.