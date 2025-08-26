في الجنوب.. اليونيفيل تقدم يومًا طبيًا مجانيًا

Advertisement

أعلنت قوات العاملة في "اليونيفيل" أن الوحدتين والغانية التابعتين للقطاع نظمتا يومًا من الزيارات الطبية المجانية للمرضى في جنوب ، لدعم القطاع الصحي المتضرر من النزاع الأخير.وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي قدم أكثر من 100 معاينة طبية، وتم توزيع الأدوية على كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات. كما تم التبرع بالمواد الأساسية للعائلات الأكثر احتياجًا وتسليمها إلى وحدة الأزمات لتوزيعها لاحقًا.وحضر الفعالية قائد القطاع الغربي الجنرال كولوسي، رئيس بلدية رميش حنا العميل، مديرة مركز الخدمات الإنمائية ميشلين الحاج، الأب العميل، المخاتير، مدراء المدارس، ، وعدد من أهالي البلدة. كما شاركت القوات المسلحة ، الشريك الاستراتيجي لليونيفيل.وشكر الجنرال كولوسي أهالي رميش الضيافة، مشيدًا بالطاقم الطبي والغاني، ومؤكدًا أن دعم السكان يعد إحدى مهام اليونيفيل المنصوص عليها في القرار 1701، إلى جانب التعاون الوثيق مع لاستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية في جنوب لبنان.