في الجنوب.. اليونيفيل تقدم يومًا طبيًا مجانيًا

أعلنت قوات الأمم المتحدة
العاملة في جنوب لبنان
"اليونيفيل" أن الوحدتين الإيطالية
والغانية التابعتين للقطاع الغربي
نظمتا يومًا من الزيارات الطبية المجانية للمرضى في جنوب لبنان
، لدعم القطاع الصحي المتضرر من النزاع الأخير.
وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي قدم أكثر من 100 معاينة طبية، وتم توزيع الأدوية على كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات. كما تم التبرع بالمواد الأساسية للعائلات الأكثر احتياجًا وتسليمها إلى وحدة الأزمات لتوزيعها لاحقًا.
وحضر الفعالية قائد القطاع الغربي الجنرال كولوسي، رئيس بلدية رميش حنا العميل، مديرة مركز الخدمات الإنمائية ميشلين الحاج، الأب نجيب
العميل، المخاتير، مدراء المدارس، الصليب الأحمر
، وعدد من أهالي البلدة. كما شاركت القوات المسلحة اللبنانية
، الشريك الاستراتيجي لليونيفيل.
وشكر الجنرال كولوسي أهالي رميش على حسن
الضيافة، مشيدًا بالطاقم الطبي الإيطالي
والغاني، ومؤكدًا أن دعم السكان يعد إحدى مهام اليونيفيل المنصوص عليها في القرار 1701، إلى جانب التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني
لاستعادة الاستقرار والحياة الطبيعية في جنوب لبنان.