بعد عمليات الخطف.. الجيش يحرّر أحد السوريين

علم " " أنّ ، تمكنت من تحرير المخطوف جمال الجوجو في جرود الخريبة، وهو من التابعية وعمره حوالي 14 سنة، والدته لبنانية ومقيم في دورس.

Advertisement

وكان المذكور قد خُطف في وقت سابق، إثر إطلاق نار بين مهربين عند الحدود الشرقية.