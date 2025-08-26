Advertisement

لبنان

بعد عمليات الخطف.. الجيش يحرّر أحد السوريين

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:05
Doc-P-1409385-638918429660740249.png
Doc-P-1409385-638918429660740249.png photos 0
علم "لبنان24" أنّ مديرية المخابرات في الجيش، تمكنت من تحرير المخطوف جمال الجوجو في جرود الخريبة، وهو من التابعية السورية وعمره حوالي 14 سنة، والدته لبنانية ومقيم في دورس.
وكان المذكور قد خُطف في وقت سابق، إثر إطلاق نار بين مهربين عند الحدود الشرقية.
