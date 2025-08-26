لحقوق العمال الجنوبيين.. انطلاق اتحاد نقابات العمال في الجنوب



Advertisement

وأكد المجتمعون "العمل الجماعي مدخلا للنجاح وتحقيق الاهداف"، كما وأكدوا "الانتماء للعمال والمستخدمين والعمل على دعمهم وتحقيق مطالبهم واهدافهم بالعمل الائق والاجر العادل وبيئة عمل لائقه".



وشددوا على "الحوار الاجتماعي بين أفرقاء الانتاج ومصلحة العمال كشريحة هشة".



وأكد الحضور أيضا وجوب "العمل اليومي لتأهيل و تدريب العمال والمستخدمين واقامة ورش العمل بالتنسيق مع هيئات ". بعد إتمام انتخاباته الكلية، عقد " والمستخدمين في الجنوبي"، اجتماعه الاول برئاسة الترياقي وحضور أعضاء .وأكد المجتمعون "العمل الجماعي مدخلا للنجاح وتحقيق الاهداف"، كما وأكدوا "الانتماء للعمال والمستخدمين والعمل على دعمهم وتحقيق مطالبهم واهدافهم بالعمل الائق والاجر العادل وبيئة عمل لائقه".وشددوا على "الحوار الاجتماعي بين أفرقاء الانتاج ومصلحة العمال كشريحة هشة".وأكد الحضور أيضا وجوب "العمل اليومي لتأهيل و تدريب العمال والمستخدمين واقامة ورش العمل بالتنسيق مع هيئات ".

كما تشكلت لجان لمتابعة الامور المتعلقة بعدد من العمالية و النقابية. ويطمح الاتحاد إلى الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لمصلحة العمال في والجنوب.

(الوكالة الوطنية)



