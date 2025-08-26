Advertisement

لبنان

لحقوق العمال الجنوبيين.. انطلاق اتحاد نقابات العمال في الجنوب

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:46
بعد إتمام انتخاباته الكلية، عقد "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي"، اجتماعه الاول برئاسة عبد اللطيف الترياقي وحضور أعضاء المجلس التنفيذي.
وأكد المجتمعون التزام "العمل الجماعي مدخلا للنجاح وتحقيق الاهداف"، كما وأكدوا "الانتماء للعمال والمستخدمين والعمل على دعمهم وتحقيق مطالبهم واهدافهم بالعمل الائق والاجر العادل وبيئة عمل لائقه".

وشددوا على "الحوار الاجتماعي بين أفرقاء الانتاج ومصلحة العمال كشريحة هشة".

وأكد الحضور أيضا وجوب "العمل اليومي لتأهيل و تدريب العمال والمستخدمين واقامة ورش العمل بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني".
 
كما تشكلت لجان لمتابعة الامور المتعلقة بعدد من القضايا العمالية و النقابية. ويطمح الاتحاد إلى الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لمصلحة العمال في صيدا والجنوب.
 
(الوكالة الوطنية)


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24