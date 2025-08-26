ترقب ورصد "بانتظار خطّة الجيش"

Advertisement

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، كلّفت الجيش مهمّة وضع خطّة لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بمهلةٍ أقصاها نهاية العام الحالي. على أن يُقدّم خطّته في مهلة تنتهي آخر هذا الشهر.بانتظار إعداد هذه الخطة لتقديمها إلى في الجلسة التي حدّدت في الثاني من الشهر المُقبل. كثرت التوّقعات والتحاليل والسيناريوات، البعيدة كلّ البُعد عن الحقيقة والواقع.منهم مَن قال، إنّ الجيش سيُعلن عجزه عن تبنّي خطة عمليّة لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، مُشترطًا توافقًا سياسيًا على القرار والتنفيذ...كذا... ومنهم مَن قال إنّ الجيش سيطلب من السلطة السياسية، إعادة النظر في قرارها...كذا... ومنهم مَن قال إن الجيش لن يلتزم بمهلة زمنية مُحدّدة، إنّما سيترك مهل التنفيذ مفتوحة...كذا... .كُلّ هذه التوقُّعات والتحاليل بعيدة عن الواقع بحُكم والقوانين المرعية الإجراء. فالمادة 17 من الدستور أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء.والمادة 65 من الدستور نصّت حرفيًّا: "تُناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة...". كذلك المادة 49 من الدستور نصّت أنّ رئيس الجمهورية يرأس ، وهو للقوات المسلّحة، التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء...".كلّ ذلك لنقول إنّ القوات المسلّحة ومن ضمنها ، تخضع لسلطة مجلس الوزراء و مُقرّراته.وبالعودة إلى ، الصادر بالمرسوم رقم 102/1983، وتحديدًا إلى نص المادة الخامسة منه، يتبيّن جليًّا أنّ الجيش يُمارس صلاحياته وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.وأيضًا المادة 6 منه تنصّ على أنّ مجلس الوزراء هو الذي يُقرّر السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ويُعيّن أهدافها، ويُشرِف على تنفيذها. كذلك المادة 8 من نفس القانون تنصّ على أنّه يقتضي على للدفاع تنفيذ السياسة الدفاعية، كما يُحدّدها مجلس الوزراء ويقرّها. وبالخُلاصة، واستنادًا إلى أحكام الدستور ونصوص القوانين النافذة لا سيّما الوطني. مَن يُحدد السياسة العامة الدفاعية والأمنية، ومَن يتّخذ القرارات في السياسة العامة، هو مجلس الوزراء. فيما مؤسسة الجيش اللبناني مهمّتها إنفاذ هذه القرارات وتطبيقها.