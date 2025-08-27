Advertisement

لبنان

تباين بين "الثنائي" .. وموعد جديد للتظاهر

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:15
شكل اعلان "الثنائي الشيعي" تأجيل تحركه الاحتجاجي الذي كان مقرراً اليوم مفاجأة على الساحة الداخلية خصوصاً وانها من المرات القليلة التي يلجأ فيها "الثنائي" الى هكذا خطوة بعد ان يكون قد اعلن عنها.
وأشارت المعلومات الى ان تباينا حادا ظهر  بين قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل" بشأن هذا التحرك حيث اعتبر فريق انه من الضروري التريث في استخدام الشارع، خصوصاً وأن توقيت التحرك لن يكون له تأثير طالما أن زيارة الوفد الأميركي ستكون قد شارفت على الانتهاء، في حين اعتبر فريق آخر ان الرسالة قد وصلت ولا داعي لخطوات قد لا تحسب في صالح الفريق سياسياً وميدانياً.
وأشارت المعلومات الى ان "الثنائي" قد يلجأ الى تحديد موعد جديد للتظاهر تزامناً مع موعد جلسة الحكومة التي ستتم فيها مناقشة خطة الجيش.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

