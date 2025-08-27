عرس يتحول الى كارثة.. هذا ما جرى مساء أمس في شكا

Advertisement

تطور إشكال خلال حفل زفاف لعائلتين داخل إحدى القاعات على أوتوستراد شكا، إلى تضارب بالأيدي والعصي، ثم إلى إطلاق نار من مسدس حربي، بحسب ما افادت مندوبة " ".ودى الاشكال الى سقوط 3 جرحى من بينهم والد العروس الذي وصفت حالته بأنها غير مستقرة.وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان وتم تطويق الإشكال ويجري العمل على تعقب المتسببين تمهيداً لتوقيفهم.