Advertisement

لبنان

عرس يتحول الى كارثة.. هذا ما جرى مساء أمس في شكا

Lebanon 24
27-08-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1409493-638918886791344988.jpg
Doc-P-1409493-638918886791344988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطور إشكال خلال حفل زفاف لعائلتين داخل إحدى القاعات على أوتوستراد شكا، إلى تضارب بالأيدي والعصي، ثم إلى إطلاق نار من مسدس حربي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
ودى الاشكال الى سقوط 3 جرحى من بينهم والد العروس الذي وصفت حالته بأنها غير مستقرة.
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان وتم تطويق الإشكال ويجري العمل على تعقب المتسببين تمهيداً لتوقيفهم.
 
مواضيع ذات صلة
بسبب الاحداث في السويداء.. هذا ما جرى في قبرشمون مساء أمس (فيديو)
lebanon 24
27/08/2025 12:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي: لاعتبار ما جرى في السويداء كارثة تتطلّب تحقيقاً نزيهاً
lebanon 24
27/08/2025 12:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!
lebanon 24
27/08/2025 12:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال وتضارب واطلاق نار في الضنية.. اليكم ما جرى مساء أمس
lebanon 24
27/08/2025 12:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-08-27
05:35 | 2025-08-27
05:33 | 2025-08-27
05:31 | 2025-08-27
05:30 | 2025-08-27
05:24 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24