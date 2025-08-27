Advertisement

لبنان

ضبط أدوية تركية مهربة في البقاع الغربي.. وتسليمها لمصلحة الصحة

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:53
تسلّمت مصلحة الصحة في البقاع كمية كبيرة من الادوية التركية المهرّبة ومعظمها أدوية مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وكانت هذه الأدوية المهربة قد ضبطت في البقاع الغربي.
 
