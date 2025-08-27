Advertisement

لبنان

الجيش أزال بلوكات باطون قرب نقطة عسكريّة في طرابلس

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:38
‎عملت وحدات من الجيش على إزالة بلوكات باطون كانت موضوعة بجانب نقطة عسكريّة، عند إشارة المئتين في طرابلس.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر لـ"لبنان 24"، عن إستحداث نقطة جديدة للجيش خلف الملعب البلدي، وتحديداً خلف المدرج على طريق مدرسة العزم، ضمن إطار تعزيز الانتشار والإجراءات الأمنية في طرابلس.
 
 
 
