حقائق عن وضع برج البراجنة.. "في كل منزل سلاح"!

تترقب الأوساط الفلسطينيَّة في استكمال عمليات تسليم أسلحة من المخيمات إلى الجيش، وذلك في إطار المساعي لحصر السلاح بيد الدولة.

Advertisement



وفي حديثٍ عبر " "، يقولُ أحد المسؤولين في لبنان إنَّ "القيادة متجاوبة مع "، مشيرة إلى أن عمليات تسليم السلاح ترتبط بقرارٍ على صعيد ، وبالتالي فإن لا تريد الدخول في زواريب السياسة ، وهي تتعاطى مع ما تطلبه الدولة بكل صدر رحب.



ومن المُرتقب أن يشهد عملية تسليمٍ جديدة لأسلحة موجودة هناك مشابهة للخطوة التي حصلت الأسبوع الماضي، لكن مصادر فلسطينية متابعة تقول إنَّ أيّ خطوة على هذا الصعيد قد لا تشملُ كافة الأسلحة في المخيمات خلال "عملية تسليم واحدة"، ذلك أنه في كل منزل تقريباً، يوجد سلاح.



لهذا السبب، تعتبر مسألة دقيقة جداً، لكن الخطر الأكبر يرتبطُ في أمرٍ آخر ويتصلُ بمدى وجود قدرة للسيطرة على تجار المخدرات المسلحين، علماً أن هؤلاء يديرون مجموعات تابعة لهم هناك من أجل الحماية وتسيير عملياتهم.



وتلفت المصادر إلى أنَّ أمر تسليم المخيمات لسلاحها من دون معالجة مسألة تجار المخدرات سيعني أنَّ الإنجاز الأمني سيبقى منقوصاً، وبالتالي من سيؤثر على أمن المخيمات هم مطلوبون في الأساس، بينما عمليات توقيفهم ليست فعالة.