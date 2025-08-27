Advertisement

لبنان

الوفد السوريّ ألغى زيارته إلى لبنان غداً

27-08-2025 | 06:53
أفادت معلومات "الجديد" أن الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس.
وبحسب المعلومات لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة.
 
 
