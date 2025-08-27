Advertisement

لبنان

الاتحاد الماروني العالمي: حماية التعددية الدينية ضمانة للبقاء

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:37
أصدر الاتحاد الماروني العالمي بياناً اعتبر فيه أن تصريح السيناتور الأميركي غراهام من قصر بعبدا، حول الدفع باتجاه إبرام اتفاقية دفاعية بين لبنان والولايات المتحدة، يشكل خطوة مهمة لحماية التعددية الدينية في لبنان وضمان استمراريتها.
البيان شدد على أن لبنان يمثل "الموطن الأول للموارنة ومرجعيتهم الروحية والسياسية"، وقد صان عبر دستوره حرية المعتقد ووفّر ملاذاً للتنوع الحضاري والديني في المنطقة، رغم محاولات محوه عبر الحروب.
وأضاف: "تفهم أحد أركان الكونغرس الأميركي لضرورة حماية التعددية في لبنان، يعكس إدراكاً عميقاً لقيمة هذا النموذج الفريد في الشرق الأوسط، ما يستدعي توقيع اتفاقية دفاع مشترك تؤمن استمرارية النظام اللبناني وحماية مكوناته".
الاتحاد دعا الأميركيين من أصل لبناني إلى "دعم هذه المبادرة والدفع باتجاه تحقيقها سريعاً"، مؤكداً أن الاتفاقية المقترحة "تحمي جميع المكونات، وتقوي حضورها في وجه التحديات الوجودية التي تواجه لبنان".
 
(الوكالة الوطنية9
