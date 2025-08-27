الاتحاد الماروني العالمي: حماية التعددية الدينية ضمانة للبقاء

أصدر الاتحاد العالمي بياناً اعتبر فيه أن تصريح السيناتور الأميركي غراهام من ، حول الدفع باتجاه إبرام اتفاقية دفاعية بين والولايات المتحدة، يشكل خطوة مهمة لحماية التعددية في لبنان وضمان استمراريتها.

البيان شدد على أن لبنان يمثل "الموطن الأول للموارنة ومرجعيتهم الروحية والسياسية"، وقد صان عبر دستوره حرية المعتقد ووفّر ملاذاً للتنوع الحضاري والديني في المنطقة، رغم محاولات محوه عبر الحروب.

وأضاف: "تفهم أحد أركان الكونغرس الأميركي لضرورة حماية التعددية في لبنان، يعكس إدراكاً عميقاً لقيمة هذا النموذج الفريد في ، ما يستدعي توقيع اتفاقية دفاع مشترك تؤمن استمرارية النظام اللبناني وحماية مكوناته".

الاتحاد دعا من أصل لبناني إلى "دعم هذه المبادرة والدفع باتجاه تحقيقها سريعاً"، مؤكداً أن الاتفاقية المقترحة "تحمي جميع المكونات، وتقوي حضورها في وجه التحديات الوجودية التي تواجه لبنان".

(الوكالة الوطنية9