Advertisement

لبنان

لبنان والكويت.. تعزيز التعاون الأمني والعسكري

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1409725-638919099526556403.png
Doc-P-1409725-638919099526556403.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار جولاته في الكويت، اجتمع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى والوفد المرافق مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها.
Advertisement

وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الأمني والعسكري، إضافةً إلى مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة ومكافحة التهريب والمخدرات.

كما تم بحث سبل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتطوير قدراتها. من جهته، أشاد وزير الداخلية الكويتي بدور الجالية اللبنانية في التنمية ومساهمتها الفعّالة، مرحّبًا بزيادة أعدادها لتعزيز حضورها في الكويت.
 
كما لبّى منسى دعوة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في دولة الكويت ميا العضم، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية اللبنانية.
وخاطب اللواء منسى الحضور، مؤكدًا أنّ "اللبنانيين في الكويت يشكلون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، وأن وجودهم في هذا البلد المضياف يقوم على الكد والسعي الشريف لتأمين لقمة العيش بكرامة، بعيدًا عن المظاهر".
 
وأشاد بالاحترام الذي أظهروه للكويت وأهلها، مقابل ما لقيه اللبنانيون من استقبال أخوي ورعاية كريمة.
وأضاف أنّ "أبناء الجالية هم خير ممثلين لوطنهم، يحملون رايته في الخارج، ويجسدون قيم الوفاء والانتماء". وأكد أنّ القيادة في لبنان وعلى رأسها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، "تعتز بهم وتعتبرهم قدوةً في الوطنية والإخلاص".
وشدد على أنّ "لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بتكاتف أبنائه وتعاضد مؤسساته وصمود جيشه ووحدة شعبه بمختلف طوائفه". وختم داعيًا أفراد الجالية إلى "البقاء جسر محبة بين لبنان والكويت، وأن يواصلوا عكس الصورة المشرقة عن وطنهم أينما وُجدوا"، معبّرًا عن امتنانه للكويت وشعبها على دعمهم ورعايتهم، ومؤكدًا أنّ "لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا
lebanon 24
27/08/2025 21:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
lebanon 24
27/08/2025 21:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل في عمّان لتعزيز التعاون العسكري
lebanon 24
27/08/2025 21:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الكويتي من قصر بعبدا: تحدثنا في الجانب الأمني وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات
lebanon 24
27/08/2025 21:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24