لبنان والكويت.. تعزيز التعاون الأمني والعسكري

وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين والكويت، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الأمني والعسكري، إضافةً إلى مناقشة الأوضاع العامة في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة ومكافحة التهريب والمخدرات.



كما لبّى منسى دعوة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في دولة الكويت ميا العضم، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية اللبنانية.

وخاطب اللواء منسى الحضور، مؤكدًا أنّ "اللبنانيين في الكويت يشكلون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، وأن وجودهم في هذا البلد المضياف يقوم على الكد والسعي الشريف لتأمين لقمة العيش بكرامة، بعيدًا عن المظاهر".

وأشاد بالاحترام الذي أظهروه للكويت وأهلها، مقابل ما لقيه اللبنانيون من استقبال أخوي ورعاية كريمة.

وأضاف أنّ "أبناء الجالية هم خير ممثلين لوطنهم، يحملون رايته في الخارج، ويجسدون قيم الوفاء والانتماء". وأكد أنّ القيادة في لبنان وعلى رأسها فخامة الرئيس ، "تعتز بهم وتعتبرهم قدوةً في الوطنية والإخلاص".



وشدد على أنّ "لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بتكاتف أبنائه وتعاضد مؤسساته وصمود جيشه ووحدة شعبه بمختلف طوائفه". وختم داعيًا أفراد الجالية إلى "البقاء جسر محبة بين لبنان والكويت، وأن يواصلوا عكس الصورة المشرقة عن وطنهم أينما وُجدوا"، معبّرًا عن امتنانه للكويت وشعبها على دعمهم ورعايتهم، ومؤكدًا أنّ "لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة".

(الوكالة الوطنية)