لبنان

لجنة أصدقاء عميد الأسرى.. دعوة لمقاطعة الوفد الأميركي!

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:26
أصدرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف بياناً دانت فيه الكلام المسيء الذي صدر عن المبعوث الأميركي توم براك بحق الإعلاميين في القصر الجمهوري، معتبرة أن ما كشفه براك يعكس "الوجه الحقيقي للوفد الأميركي".
وشددت اللجنة على التضامن الكامل مع الإعلام اللبناني الذي ينقل الصورة الحقيقية للواقع وللعدوان الصهيوني المستمر، والذي يُغطى أمريكياً، معتبرة أن تصريحات براك محاولة "لإرسال رسالة للداخل اللبناني عبر الصحافيين"، ومشيرة إلى أن هذا المشهد يعكس أسلوب المسؤولين الأميركيين في التعاطي مع الإعلام أمام العالم.

وأضافت اللجنة أن تصريحات براك تمثل إهانة للصحافيين وللشعب اللبناني عموماً، مطالبة باعتذار علني منه وعن الولايات المتحدة، مؤكدة أن الكلام يعكس سياسة الإدارة الأميركية تجاه شعوب المنطقة.

وختمت اللجنة بتحية "الإجلال والاكبار لأبناء الجنوب الذين رفضوا زيارة الوفد الأميركي إلى بلداتهم، معتبرة أن أميركا الشريك الأساسي في العدوان على الجنوب، وأن أبناء المنطقة يقدمون التضحيات دفاعاً عن الوطن".
 
(الوكالة الوطنية)
