لجنة أصدقاء عميد الأسرى.. دعوة لمقاطعة الوفد الأميركي!

أصدرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف بياناً دانت فيه الكلام المسيء الذي صدر عن المبعوث الأميركي توم براك بحق الإعلاميين في ، معتبرة أن ما كشفه براك يعكس "الوجه الحقيقي للوفد الأميركي".وشددت اللجنة على التضامن الكامل مع الذي ينقل الصورة الحقيقية للواقع وللعدوان المستمر، والذي يُغطى أمريكياً، معتبرة أن تصريحات براك محاولة "لإرسال رسالة للداخل اللبناني عبر الصحافيين"، ومشيرة إلى أن هذا المشهد يعكس أسلوب المسؤولين في التعاطي مع الإعلام أمام العالم.وأضافت اللجنة أن تصريحات براك تمثل إهانة للصحافيين وللشعب اللبناني عموماً، مطالبة باعتذار علني منه وعن ، مؤكدة أن الكلام يعكس سياسة تجاه شعوب المنطقة.وختمت اللجنة بتحية "الإجلال والاكبار لأبناء الجنوب الذين رفضوا زيارة الوفد الأميركي إلى بلداتهم، معتبرة أن أميركا الشريك الأساسي في العدوان على الجنوب، وأن أبناء المنطقة يقدمون التضحيات دفاعاً عن الوطن".