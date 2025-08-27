Advertisement

لبنان

التوحيد الإسلامي عن باراك: غير مرغوب فيه

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:33
أصدرت حركة التوحيد الإسلامي بياناً شجبت فيه تصريحات الموفد الأمريكي توم براك، واعتبرت أن هذه التصريحات "وقحة وإهانة للصحافيين وموقع رئاسة الجمهورية".
ودعت الحركة إلى اعتبار براك وزميله أورتيغوس "غير مرغوب فيهما في لبنان"، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، التي بنيت حضارتها على معاناة الشعوب واستغلال ثرواتها.

وأكد البيان أن الحضارة الأميركية مبنية على الأكاذيب والزور، وأن تصريحات براك كشفت "المخالب دون قفازات والوحش الأميركي في هيئته الحقيقية". ودعت الحركة جميع اللبنانيين إلى اتخاذ مواقف حاسمة ونبذ الضعف والذل الذي فرضته الإدارة الأميركية، مؤكدة أن العزة والكرامة لا تُمنح بل تُنتزع.
 
(الوكالة الوطنية)
 
