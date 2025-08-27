التوحيد الإسلامي عن باراك: غير مرغوب فيه

Advertisement

أصدرت بياناً شجبت فيه تصريحات الموفد الأمريكي توم ، واعتبرت أن هذه التصريحات "وقحة وإهانة للصحافيين وموقع رئاسة الجمهورية".ودعت الحركة إلى اعتبار براك وزميله أورتيغوس "غير مرغوب فيهما في "، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، التي بنيت حضارتها على معاناة الشعوب واستغلال ثرواتها.وأكد البيان أن الحضارة الأميركية مبنية على الأكاذيب والزور، وأن تصريحات براك كشفت "المخالب دون قفازات والوحش الأميركي في هيئته الحقيقية". ودعت الحركة جميع اللبنانيين إلى اتخاذ مواقف حاسمة ونبذ الضعف والذل الذي فرضته ، مؤكدة أن العزة والكرامة لا تُمنح بل تُنتزع.