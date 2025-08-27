اجتماع لتعزيز حماية حقوق العاملات.. وهذا ما نتج عنه

Advertisement

عقد الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في اجتماعاً موسعاً في مركزه، جمع قيادة الاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية، وممثلي الجمعيات المنضوية في ائتلاف "عملي حقي قراري"، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العاملات والعمال ومناصرة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل.وحضر الاجتماع نائب نقولا نهرا، ونقيب عمال وعاملات الخياطة حسين عليق، ومسؤول العلاقات الخارجية غسان حجازي، وعدد من المحامين والناشطات النقابيات والنسائيات.وتناول الاجتماع أهداف حملة "اتفاقية 190" لتمكين النساء من مواجهة العنف الاقتصادي وتعزيز القيادة والمناصرة، مع التركيز على توعية العاملات بالقوانين ذات الصلة، وبحث سبل التعاون مع الاتحاد الوطني للاستفادة من خبراته في المناصرة وتطبيق الاتفاقيات الدولية.كما استعرض المجتمعون تجارب عملية تُظهر هشاشة الحماية القانونية للعاملات، واقترحوا إطلاق مبادرة تشمل إعداد خريطة خدمات متكاملة (قانونية، اجتماعية، نفسية)، وإنشاء لجنة دائمة من المحامين لمتابعة حتى صدور الأحكام، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين النقابات والجمعيات لبناء بيئة عمل عادلة وآمنة.وأشار البيان إلى أن مشروع "عملي حقي قراري" يركز على حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية: ، عكار، المنية، الضنية، ويمتد على المستوى الوطني بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي المنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.