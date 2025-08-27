Advertisement

لبنان

اجتماع لتعزيز حماية حقوق العاملات.. وهذا ما نتج عنه

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1409751-638919132538094194.png
Doc-P-1409751-638919132538094194.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً موسعاً في مركزه، جمع قيادة الاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية، وممثلي الجمعيات المنضوية في ائتلاف "عملي حقي قراري"، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوق العاملات والعمال ومناصرة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل.
Advertisement

وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد نقولا نهرا، الأمين العام ونقيب عمال وعاملات الخياطة حسين عليق، ومسؤول العلاقات الخارجية غسان حجازي، وعدد من المحامين والناشطات النقابيات والنسائيات.

وتناول الاجتماع أهداف حملة "اتفاقية 190" لتمكين النساء من مواجهة العنف الاقتصادي وتعزيز القيادة والمناصرة، مع التركيز على توعية العاملات بالقوانين ذات الصلة، وبحث سبل التعاون مع الاتحاد الوطني للاستفادة من خبراته في المناصرة وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

كما استعرض المجتمعون تجارب عملية تُظهر هشاشة الحماية القانونية للعاملات، واقترحوا إطلاق مبادرة تشمل إعداد خريطة خدمات متكاملة (قانونية، اجتماعية، نفسية)، وإنشاء لجنة دائمة من المحامين لمتابعة القضايا حتى صدور الأحكام، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين النقابات والجمعيات لبناء بيئة عمل عادلة وآمنة.

وأشار البيان إلى أن مشروع "عملي حقي قراري" يركز على حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية: طرابلس، عكار، المنية، الضنية، ويمتد على المستوى الوطني بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي المنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اجتماع ثلاثي في عمّان لتثبيت الأمن في السويداء.. هذا ما نتج عنه
lebanon 24
27/08/2025 21:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء إيجابي بين كركي وشلالا: خطوات مشتركة لتعزيز حقوق الأطباء
lebanon 24
27/08/2025 21:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية نتج عنه جريح
lebanon 24
27/08/2025 21:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين
lebanon 24
27/08/2025 21:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24