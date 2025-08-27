رئيس جمعية ألزهايمر يحذر: لا تنخدعوا بعلاجات غير مثبتة

Advertisement

صدر عن رئيس لمرضى الألزهايمر الدكتور البيان الآتي:في الآونة الأخيرة، جرى تداول مقاطع فيديو مرتبطة بإحدى العيادات في ، تروّج لعلاج مرض الألزهايمر باستخدام جهاز يُدعى NeuroLite / TPS. وقد جرى – ويا للأسف – اقتطاع أجزاء من فيديو توضيحي علمي كنت قد نشرته، واستُخدم بطريقة مضلِّلة توحي وكأنني أؤيد هذا الجهاز أو أروّج له. ويهمني أن أؤكد للرأي العام أنّ هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً، وأوضّح ما يلي:1- إنّ هذه التقنية لم تحصل حتى اليوم على موافقة والدواء الأميركية (FDA)، والدراسات العلمية المتوافرة بشأنها محدودة وصغيرة الحجم، ولا تثبت أنها علاج فعّال أو بديل عن العلاجات والأدوية المعتمدة. وما نلحظه لا يتعدّى بعض التحسّن البسيط في حالات مبكرة جداً من المرض، لكنه لا يُعدّ علاجاً شافياً ولا يُغني عن الاستشارات الطبية أو الأدوية الموصوفة.2- أحذّر من خطورة استغلال مرضى الألزهايمر وعائلاتهم عبر وعود غير مثبتة علمياً وفرض تكاليف مالية باهظة عليهم، ولا سيما أنّ بعض المرضى دُفعوا إلى الخضوع لجلسات مكلفة من دون أي تحسّن يُذكر. والأسوأ أنّ الجهاز نفسه استُخدم لعلاجات لا علاقة لها بالألزهايمر مثل السكّري والتوحّد، وهو أمر لا يستند إلى أي دليل علمي.3- بصفتي طبيباً ورئيساً للجمعية لمرضى الألزهايمر، أحذّر بشدّة من الانجرار وراء هذه الممارسات، وأدعو المرضى وعائلاتهم إلى استشارة أطبائهم المختصّين قبل اللجوء إلى أي علاج جديد.وأختم بالتأكيد أنّ مسؤوليتنا جميعاً أن نحمي المرضى من التضليل، وأن نبني ثقتنا على الطب القائم على البراهين العلمية حصراً.