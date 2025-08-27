Advertisement

لبنان

رئيس جمعية ألزهايمر يحذر: لا تنخدعوا بعلاجات غير مثبتة

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1409791-638919184046602949.jpg
Doc-P-1409791-638919184046602949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن رئيس الجمعية اللبنانية لمرضى الألزهايمر الدكتور جورج كرم البيان الآتي:
Advertisement

في الآونة الأخيرة، جرى تداول مقاطع فيديو مرتبطة بإحدى العيادات في بيروت، تروّج لعلاج مرض الألزهايمر باستخدام جهاز يُدعى NeuroLite / TPS. وقد جرى – ويا للأسف – اقتطاع أجزاء من فيديو توضيحي علمي كنت قد نشرته، واستُخدم بطريقة مضلِّلة توحي وكأنني أؤيد هذا الجهاز أو أروّج له. ويهمني أن أؤكد للرأي العام أنّ هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً، وأوضّح ما يلي:

1- إنّ هذه التقنية لم تحصل حتى اليوم على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، والدراسات العلمية المتوافرة بشأنها محدودة وصغيرة الحجم، ولا تثبت أنها علاج فعّال أو بديل عن العلاجات والأدوية المعتمدة. وما نلحظه لا يتعدّى بعض التحسّن البسيط في حالات مبكرة جداً من المرض، لكنه لا يُعدّ علاجاً شافياً ولا يُغني عن الاستشارات الطبية أو الأدوية الموصوفة.

2- أحذّر من خطورة استغلال مرضى الألزهايمر وعائلاتهم عبر وعود غير مثبتة علمياً وفرض تكاليف مالية باهظة عليهم، ولا سيما أنّ بعض المرضى دُفعوا إلى الخضوع لجلسات مكلفة من دون أي تحسّن يُذكر. والأسوأ أنّ الجهاز نفسه استُخدم لعلاجات لا علاقة لها بالألزهايمر مثل السكّري والتوحّد، وهو أمر لا يستند إلى أي دليل علمي.

3- بصفتي طبيباً ورئيساً للجمعية اللبنانية لمرضى الألزهايمر، أحذّر بشدّة من الانجرار وراء هذه الممارسات، وأدعو المرضى وعائلاتهم إلى استشارة أطبائهم المختصّين قبل اللجوء إلى أي علاج جديد.

وأختم بالتأكيد أنّ مسؤوليتنا جميعاً أن نحمي المرضى من التضليل، وأن نبني ثقتنا على الطب القائم على البراهين العلمية حصراً.
مواضيع ذات صلة
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
lebanon 24
27/08/2025 21:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "الأرض لبنان" تحذر: هذا الإرث لا يباع ولا يردم!
lebanon 24
27/08/2025 21:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان المجاعة في غزّة… إسرائيل في مواجهة جريمة حرب مثبتة
lebanon 24
27/08/2025 21:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعيّة AIA: ندعو الدولة اللبنانيّة إلى تطبيق القانون وحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسَّير
lebanon 24
27/08/2025 21:21:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24