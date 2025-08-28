Advertisement

لبنان

حزب الله مجددا: "لو كنت أعلم"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1409948-638919656235295560.jpeg
Doc-P-1409948-638919656235295560.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن "حزب الله"، بحسب مصادره، المنظّم المباشر للتحركات التي شهدها الجنوب امس تزامناً مع زيارة الموفد الاميركي توم براك، لكنه لم يُخفِ مباركته لحصولها، باعتبارها رسالة سياسية بحدّها الأدنى.
Advertisement
مصادر متابعة أوضحت أن الحزب تعمّد عدم الذهاب إلى حشد واسع أو تصعيد ميداني، إذ إن المطلوب كان تحركاً رمزياً يعكس موقفاً رافضاً للزيارة من دون جرّ الساحة إلى توترات أكبر.
وبحسب هذه الأوساط، لم يكن في حسابات الحزب أنّ تلك التحركات ستؤدي إلى إلغاء زيارة براك إلى الجنوب، بل كان التعويل على إظهار اعتراض شعبي محدود يوازي حجم الرسالة المطلوبة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"معاريف" الإسرائيلية: حزب الله" قد يقصف إسرائيل مُجدداً
lebanon 24
28/08/2025 12:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"
lebanon 24
28/08/2025 12:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا لو لم يسلّم "حزب الله" سلاحه؟
lebanon 24
28/08/2025 12:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ما كنت سأسمح باندلاع الحرب في أوكرانيا لو كنت رئيسا
lebanon 24
28/08/2025 12:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24