إيران تهاجم من أجل "حزب الله"

تقول مصادر ديبلوماسية متابعة للملف اللبناني "إنّ هناك شعوراً متزايداً لدى عدد من المعنيين بأن باتت تنخرط بشكل مباشر في الساحة الداخلية ".وتشير المصادر إلى "أنّ الدور لم يعد يقتصر على الدعم غير المباشر، بل اتخذ طابعاً أكثر وضوحاً وأقرب إلى الأسلوب الهجومي في الدفاع عن " "، وهو أمر لم يكن سائداً في السابق.وتضيف المصادر "أنّ هذا التحوّل يعكس رغبة في تثبيت موقع "الحزب" داخلياً، خصوصاً في ظل الضغوط المتصاعدة عليه، ما يضع الملف اللبناني في دائرة تجاذبات إقليمية أكثر حدّة.