Advertisement

لبنان

إيران تهاجم من أجل "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1409950-638919657412839258.webp
Doc-P-1409950-638919657412839258.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقول مصادر ديبلوماسية متابعة للملف اللبناني "إنّ هناك شعوراً متزايداً لدى عدد من المعنيين بأن إيران باتت تنخرط بشكل مباشر في الساحة الداخلية اللبنانية".
Advertisement
وتشير المصادر إلى "أنّ الدور الإيراني لم يعد يقتصر على الدعم غير المباشر، بل اتخذ طابعاً أكثر وضوحاً وأقرب إلى الأسلوب الهجومي في الدفاع عن "حزب الله"، وهو أمر لم يكن سائداً في السابق.
وتضيف المصادر "أنّ هذا التحوّل يعكس رغبة طهران في تثبيت موقع "الحزب" داخلياً، خصوصاً في ظل الضغوط المتصاعدة عليه، ما يضع الملف اللبناني في دائرة تجاذبات إقليمية أكثر حدّة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
lebanon 24
28/08/2025 12:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإعتدال الوطني": "حزب الله" ما زال مُستعداً للإنتحار بلبنان كرمى لعيون إيران
lebanon 24
28/08/2025 12:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أوساط "حزب الله" تسأل: "أين إيران"؟
lebanon 24
28/08/2025 12:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
28/08/2025 12:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24