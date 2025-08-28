30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضغوط تستهدف السوريين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد
بيروت
حاليا ضغوطاً متزايدة على السوريين العاملين في مختلف القطاعات، حيث تقوم الجهات المعنية بإقفال المحال التجارية بالشمع الأحمر فور اكتشاف وجود عمال سوريين فيها.
Advertisement
هذه الإجراءات أثارت استغراباً واسعاً، خصوصاً أنّ بعضها طاول مؤسسات قديمة تعمل منذ سنوات طويلة وتعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة
السورية
.
مصادر متابعة اعتبرت أنّ ما يجري يشكل تحولاً لافتاً في التعاطي مع ملف العمالة، ويطرح علامات استفهام حول توقيته وأبعاده.
في المقابل، تعتبر الجهات الحكومية المعنية أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل، لكنها بلا شك تترك انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وفي سياق متصل، عُلم أنَّ سوريين في
لبنان
عادوا مؤخراً إلى بلادهم من دون "رجعة"، وذلك بعد تأمين إستقرارهم المادي والمعيشي هناك. وتبين ايضا أن هناك أشخاصاً تركوا بلادهم إبان سقوط
نظام بشار الأسد
في كانون الأول 2024، ويبحثون الآن عن فرص عمل في لبنان من خلال مواطنين هنا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ علنيّ.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جيروزاليم بوست عن كاتس: لا نثق بالرئيس السوري والجماعات التي تستهدف الدروز اليوم ستستهدف إسرائيل غدا
Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن كاتس: لا نثق بالرئيس السوري والجماعات التي تستهدف الدروز اليوم ستستهدف إسرائيل غدا
28/08/2025 12:10:06
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: "قسد" تستهدف بطائرة انتحارية مسيّرة موقعاً للجيش على أطراف مدينة دير الزور
Lebanon 24
الإخبارية السورية: "قسد" تستهدف بطائرة انتحارية مسيّرة موقعاً للجيش على أطراف مدينة دير الزور
28/08/2025 12:10:06
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
Lebanon 24
قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية: تفكيك خلايا إجرامية كانت تخطط لهجمات تستهدف الساحل السوري
28/08/2025 12:10:06
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء
Lebanon 24
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء
28/08/2025 12:10:06
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
Lebanon 24
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
05:00 | 2025-08-28
28/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:59 | 2025-08-28
28/08/2025 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:50 | 2025-08-28
28/08/2025 04:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:47 | 2025-08-28
28/08/2025 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:45 | 2025-08-28
28/08/2025 04:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-28
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
04:59 | 2025-08-28
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:50 | 2025-08-28
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:47 | 2025-08-28
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:45 | 2025-08-28
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:36 | 2025-08-28
"المقنّع" في قبضة أمن الدولة.. هذا ما كان يفعله بالفتيات
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24