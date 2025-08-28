مُفاجأة طقس أيلول.. استعدوا لأجواء حارة في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الحوض الشرقي
للبحر الابيض المتوسط يشهد طقساً صيفياً اعتيادياً يميل الى الخريفي في ساعات الليل والفجر الأولى، فبعد تراجع المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو دول الخليج
وارتفاع ضغطة نحو 998hpa انخفضت درجات الحرارة في لبنان
والمنطقة وعادت الى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
وتابع: "لكن من قال انّ ايلول لا يحمل في اسبوعه الأوّل اياماً دافئة وشبه حارة، تتخطى خلالها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية؟ "
ولفت إلى انه بحسب ارقام الضغط الجوّي للمنخفض الهندي الموسمي، فسوف يشهد نشاطاً جديدا فوق دول الخليج وتنهار قيمه نحو 994hpa وستتمدد نواته الحارة نحو العراق
والكويت (48-50 درجة)، وغرب سوريا
( 41-44 درجة) ، الامر الذي سينعكس على المناطق البقاعية في الاسبوع الاول من ايلول فترتفع درجات الحرارة في البقاع
والجنوب لتتراوح بين 35-37 درجة لعدة ايام، وفوق الجبال 30-31 درجة وعلى الساحل 31-33 درجة مع نسبة رطوبة عالية (85-95%).
وأضاف خنيصر: "لن نكون امام سيناريو 8 آب الماضي بحيث سيطر خط الايزو الرابع والثالث على لبنان فمرّ بموجة لاهبة لأسبوع، بل سنكون ضمن درجات حرارة تتخطى المعدلات الموسمية لشهر ايلول ب 3 و 4 درجات مئوية، وذلك بين 1 و 5 أيلول."
طقس يومي الخميس والجمعة: مشمس الى غائم مع تشكل الضباب المحلي على الجبال.
درجات الحرارة:
البقاع: 31-33 درجة
صيدا
وصور والنبطية وبنت جبيل: 30-32 درجة
الدامور بيروت
وجونية: 31 درجة
الجبال الغربية: من الوسط الى الشمال
26-27 درجة
من جبيل الى طرابلس
: 32 درجة
عكار
: 28-31 درجة
حرارة مياه البحر 31 درجة والرياح تتوزع بين جنوبية غربية وغربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1008 hpa
الرطوبة: 75 الى 85%