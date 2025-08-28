مُفاجأة طقس أيلول.. استعدوا لأجواء حارة في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان للبحر الابيض المتوسط يشهد طقساً صيفياً اعتيادياً يميل الى الخريفي في ساعات الليل والفجر الأولى، فبعد تراجع المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو دول وارتفاع ضغطة نحو 998hpa انخفضت درجات الحرارة في والمنطقة وعادت الى معدلاتها الموسمية الطبيعية.وتابع: "لكن من قال انّ ايلول لا يحمل في اسبوعه الأوّل اياماً دافئة وشبه حارة، تتخطى خلالها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية؟ "ولفت إلى انه بحسب ارقام الضغط الجوّي للمنخفض الهندي الموسمي، فسوف يشهد نشاطاً جديدا فوق دول الخليج وتنهار قيمه نحو 994hpa وستتمدد نواته الحارة نحو والكويت (48-50 درجة)، وغرب ( 41-44 درجة) ، الامر الذي سينعكس على المناطق البقاعية في الاسبوع الاول من ايلول فترتفع درجات الحرارة في والجنوب لتتراوح بين 35-37 درجة لعدة ايام، وفوق الجبال 30-31 درجة وعلى الساحل 31-33 درجة مع نسبة رطوبة عالية (85-95%).وأضاف خنيصر: "لن نكون امام سيناريو 8 آب الماضي بحيث سيطر خط الايزو الرابع والثالث على لبنان فمرّ بموجة لاهبة لأسبوع، بل سنكون ضمن درجات حرارة تتخطى المعدلات الموسمية لشهر ايلول ب 3 و 4 درجات مئوية، وذلك بين 1 و 5 أيلول."طقس يومي الخميس والجمعة: مشمس الى غائم مع تشكل الضباب المحلي على الجبال.درجات الحرارة:البقاع: 31-33 درجةوصور والنبطية وبنت جبيل: 30-32 درجةالدامور وجونية: 31 درجةالجبال الغربية: من الوسط الى 26-27 درجةمن جبيل الى : 32 درجة: 28-31 درجةحرارة مياه البحر 31 درجة والرياح تتوزع بين جنوبية غربية وغربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة.الضغط الجوّي: 1008 hpaالرطوبة: 75 الى 85%