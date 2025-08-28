Advertisement

لبنان

مُفاجأة طقس أيلول.. استعدوا لأجواء حارة في هذا الموعد

Lebanon 24
28-08-2025
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يشهد طقساً صيفياً اعتيادياً يميل الى الخريفي في ساعات الليل والفجر الأولى، فبعد تراجع المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو دول الخليج وارتفاع ضغطة نحو 998hpa  انخفضت درجات الحرارة في لبنان والمنطقة وعادت الى معدلاتها الموسمية الطبيعية. 
وتابع: "لكن من قال انّ ايلول لا يحمل في اسبوعه الأوّل اياماً دافئة وشبه حارة، تتخطى خلالها درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية؟ "

ولفت إلى انه بحسب ارقام الضغط الجوّي للمنخفض الهندي الموسمي، فسوف يشهد نشاطاً جديدا فوق دول الخليج وتنهار قيمه نحو  994hpa وستتمدد نواته الحارة نحو العراق والكويت (48-50 درجة)، وغرب سوريا ( 41-44 درجة) ، الامر الذي سينعكس على المناطق البقاعية في الاسبوع الاول من ايلول فترتفع درجات الحرارة في البقاع والجنوب لتتراوح بين 35-37 درجة لعدة ايام، وفوق الجبال 30-31 درجة وعلى الساحل 31-33 درجة مع نسبة رطوبة عالية (85-95%).

وأضاف خنيصر: "لن نكون امام سيناريو 8 آب الماضي بحيث سيطر خط الايزو الرابع والثالث على لبنان فمرّ بموجة لاهبة لأسبوع، بل سنكون ضمن درجات حرارة تتخطى المعدلات الموسمية لشهر ايلول ب 3 و 4 درجات مئوية، وذلك بين 1 و 5 أيلول."

طقس يومي الخميس والجمعة: مشمس الى غائم مع تشكل الضباب المحلي على الجبال.

درجات الحرارة:
البقاع: 31-33 درجة
صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل: 30-32 درجة
الدامور بيروت وجونية: 31 درجة
الجبال الغربية: من الوسط الى الشمال 26-27 درجة
من جبيل الى طرابلس:  32 درجة
عكار: 28-31 درجة
حرارة مياه البحر  31 درجة والرياح تتوزع بين جنوبية غربية  وغربية سرعتها بين 15 و 30 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1008 hpa
الرطوبة: 75 الى 85%


05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
