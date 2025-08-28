هاشم: على الحكومة التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي

Advertisement

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور في تصريح، " التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي من مقايضة مزارع وتلال كفرشوبا ومنحها الى لاحتفاظه بالجولان".واعتبر ان "ما اعلنته هيئة بث العدو الاسرائيلي تأكيد للنوايا العدوانية يستدعي من الحكومة الانتباه له بعد ان كان سرب كلام لدفع النظام في سوريا الى تبني هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لنزع ذريعة استمرار ، وقتها مر الخبر وكأن الرسمي غير معني به، واليوم ما اثير بمثابة جس نبض للمعنيين اذا كانو حرصاء على السيادة والكرامة الوطنية بشكل كامل ام ان ما يهم البعض هو ما يحفظ مواقعهم ومركزية القرار".اضاف: "ما اعلنته هيئة بث العدو يجب ألا يكون خبرا عابرا وان اعلن نفيه، فهذا التأكيد لما يحاك في كواليس سياسات العدو لتسهيل خطوات التطبيع وهو ما يسقط ادعاءات العدو ويثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى من دوائر العدو، ويبقى على بعض اللبنانيين ازالة الشكوك لديهم ليكونوا شركاء باستعادة هذا الجزء من الارض اللبنانية، المطلوب من الحكومة الانتباه وعدم ادارة الظهر الى ما تم كشفه او تسريبه، وان لا يمر مرور الكرام ولا بد من المتابعة والتحرك بدل الصمت والانتظار كي لا ينفع الندم الا اذا كان ما يكتب هذه المرحلة معد له وبعلم".