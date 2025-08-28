Advertisement

لبنان

هاشم: على الحكومة التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:29
طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، "الحكومة اللبنانية التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي من مقايضة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنحها الى سوريا لاحتفاظه بالجولان". 
واعتبر ان "ما اعلنته هيئة بث العدو الاسرائيلي تأكيد للنوايا العدوانية يستدعي من الحكومة اللبنانية الانتباه له بعد ان كان سرب منذ فترة كلام لدفع النظام في سوريا الى تبني هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لنزع ذريعة استمرار المقاومة، وقتها مر الخبر وكأن لبنان الرسمي غير معني به، واليوم ما اثير بمثابة جس نبض للمعنيين اذا كانو حرصاء على السيادة والكرامة الوطنية بشكل كامل ام ان ما يهم البعض هو ما يحفظ مواقعهم ومركزية القرار".

اضاف: "ما اعلنته هيئة بث العدو يجب ألا يكون خبرا عابرا وان اعلن نفيه، فهذا التأكيد لما يحاك في كواليس سياسات العدو لتسهيل خطوات التطبيع وهو ما يسقط ادعاءات العدو ويثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى من دوائر العدو، ويبقى على بعض اللبنانيين ازالة الشكوك لديهم ليكونوا شركاء باستعادة هذا الجزء من الارض اللبنانية، المطلوب من الحكومة الانتباه وعدم ادارة الظهر الى ما تم كشفه او تسريبه، وان لا يمر مرور الكرام ولا بد من المتابعة والتحرك بدل الصمت والانتظار كي لا ينفع الندم الا اذا كان ما يكتب هذه المرحلة معد له وبعلم".
