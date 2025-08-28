كرم: لا فشل في زيارة برّاك

Advertisement

رأى النائب ، في حديث إلى "صوت كلّ "، أنّ "زيارة المبعوث الأميركي توم لبنان، هي استكمالية للمبادرات وليس بالضرورة أن تنتج عن كل زيارة تحوّلات كبيرة"، معتبراً أنّها "في المسار الصحيح لدعم في سيادتها واستكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".وأشار الى انه "لا فشل في زيارة براك، إنّما الأمور تسير خطوة بخطوة وكل فريق يقدم طروحاته"، لافتًا إلى أنّ "تشويه هذه المبادرات من وفريقها في لبنان مسألة طبيعية، لأن الفريق فشل في مشاريعه ويحاول ضرب أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى تمكين من سيادتها".وعن جلسة المقبلة الخاصة بمناقشة خطة الجيش في ظل التهديدات التي يطلقها " "، اعتبر أن "الحزب يمكن أن يطلق ما يريد من مواقف ولكن التهديدات الموجّهة للدولة والشعب أصبحت مسألة لها حساب، ولا يمكنه ممارسة أي أمور غير قانونية لأنه سيلاحق قانونياً".ولفت الى أن "الجلسة ستبحث جدياً خطة الجيش ووصلنا إلى الخطوات التنفيذية".وعن التواصل السوري الرسمي مع السلطة ، أوضح أن "لبنان لديه مسألة لا يمكن تجاوزها وهي أن عناصر مجرمة تعدّت على القوى الأمنية اللبنانية، في المقابل النظام السوري الجديد لديه مطالب بإرجاع هؤلاء السوريين إلى أراضيهم"، مشددًا على أن "هذه المسألة تتطلّب حلاً قانونيًا".