لبنان

كرم: لا فشل في زيارة برّاك

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:05
رأى النائب فادي كرم، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أنّ "زيارة المبعوث الأميركي توم براك لبنان، هي استكمالية للمبادرات وليس بالضرورة أن تنتج عن كل زيارة تحوّلات كبيرة"، معتبراً أنّها "في المسار الصحيح لدعم السلطة اللبنانية في سيادتها واستكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".
وأشار الى انه "لا فشل في زيارة براك، إنّما الأمور تسير خطوة بخطوة وكل فريق يقدم طروحاته"، لافتًا إلى أنّ "تشويه هذه المبادرات من إيران وفريقها في لبنان مسألة طبيعية، لأن الفريق الإيراني فشل في مشاريعه ويحاول ضرب أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى تمكين الدولة اللبنانية من سيادتها".

وعن جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخاصة بمناقشة خطة الجيش في ظل التهديدات التي يطلقها "حزب الله"، اعتبر  أن "الحزب يمكن أن يطلق ما يريد من مواقف ولكن التهديدات الموجّهة للدولة والشعب أصبحت مسألة لها حساب، ولا يمكنه ممارسة أي أمور غير قانونية لأنه سيلاحق قانونياً".

ولفت الى أن "الجلسة ستبحث جدياً خطة الجيش ووصلنا إلى الخطوات التنفيذية".

وعن التواصل السوري الرسمي مع السلطة اللبنانية، أوضح أن "لبنان لديه مسألة لا يمكن تجاوزها وهي أن عناصر مجرمة تعدّت على القوى الأمنية اللبنانية، في المقابل النظام السوري الجديد لديه مطالب بإرجاع هؤلاء السوريين إلى أراضيهم"، مشددًا على أن "هذه المسألة تتطلّب حلاً قانونيًا".
براك: نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
برّاك عائد: وقف إطلاق النار فشل ولْنَرَ إن كان ممكناً وقفُ خروقات إسرائيل!
إحتجاجات الاهالي ألغت زيارة براك للخيام وصور
زيارة براك وأورتاغوس: هل تُفرَض معادلات جديدة على لبنان؟
